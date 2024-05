Wass a Fincantieri Ecco l’accordo con Leonardo

(Di giovedì 9 maggio 2024)ha firmato un accordo vincolante per la vendita della linea di business Underwater Armaments & Systems (UAS), più conosciuta col nome storico di, aper un importo basato su un Enterprise Value composto da una componente fissa di 300 milioni di euro, soggetto ad usuali meccanismi di aggiustamento, e da una componente variabile per massimi 115 milioni di euro al ricorrere di determinati obiettivi di performance per l’anno 2024, per un Enterprise Value totale pari a massimi 415 milioni. Il closing dell’operazione è previsto per l’inizio del 2025 ed è soggetto alle autorizzazioni tipiche per tale tipo di operazioni. “La cessione di Underwater Armaments & Systems rientra nel piano di razionalizzazione del portafoglio di business di. L’iniziativa dà ulteriore impulso alla ...

Le grandi manovre dell’industria italiana per ottenere il dominio subacqueo - Le grandi manovre dell’industria italiana per ottenere il dominio subacqueo - Le grandi manovre dell’industria militare italiana sono cominciate. La cessione di wass da Leonardo a fincantieri non rappresenta solo una razionalizzazione tra le attività delle due aziende a ...

Cingolani, "più impulso alla collaborazione con Fincantieri" - Cingolani, "più impulso alla collaborazione con fincantieri" - La cessione della ex wass, a fincantieri "rientra nel piano di razionalizzazione del portafoglio di business di Leonardo. L'iniziativa dà ulteriore impulso alla collaborazione tra Leonardo e ...

Fincantieri: compra ex Wass per massimi 415 mln, lancia aumenti per 500 mln - fincantieri: compra ex wass per massimi 415 mln, lancia aumenti per 500 mln - Iniezione da 400 mln, poi 100 mln con warrant entro 36 mesi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 mag - fincantieri compra l'ex wass di sonar e siluri da Leonardo. Il gruppo della cantieristica in una ...