Fiorentina-Olympiacos | data - orario e diretta tv finale Conference League 2024

(Di giovedì 9 maggio 2024) Lavuole la. I ragazzi di Vincenzo Italiano, per il secondo anno consecutivo, giocheranno l’attodella terza coppa europea per importanza. E lo faranno ad Atene mercoledì 29 maggio con fischio d’inizio fissato per le ore 21:00: la partita sarà possibile seguirla insia su Sky Sport Uno che su Dazn. E, un anno dopo l’incredibile beffa arrivata con il West Ham all’ultimo minuto, Bonaventura e compagni vogliono andare a caccia del trofeo per chiudere con la ciliegina sulla torta questo triennio con Vincenzo Italiano in panchina. Di fronte si troveranno i greci dell’che in semisono riusciti a sconfiggere una delle formazioni favorite, ovvero l’Aston Villa di Unay Emery. L’, nel corso ...