Riecco il freddo | il ciclone porta pioggia e neve su mezza Italia

(Di venerdì 31 marzo 2023) L'inverno si prende la rivincita. Dopo una stagione con temperature miti e al di sopra della media, l'inverno ruba la scena alla primavera. Uscite con gli ombrelli perché è previsto un peggioramento delle condizioni meteo per sabato 1 aprile e Domenica delle Palme. Piogge su Isole e settore tirrenico al mattino e precipitazioni più diffuse e intense a carattere temporalesco su quasi tutto il Centro-sud, Isole comprese, e al Nord, più nel Nordest (Emilia, Veneto e Friuli e bassa Lombardia) che nel Nordovest. Ille www.meteo.it annunciaintorno ai 1500 metri o anche meno lungo l'Appennino, temperature nella media o leggermente sotto e venti settentrionali in rinforzo da fine giornata. La tendenza meteo non promette bene per la settimana di Pasqua. Se ci sarà un graduale miglioramento al Nord, lungo la costa tirrenica e in Sardegna, sul medio ...