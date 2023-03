Napoli-Milan il match clou della 28ª giornata (Di venerdì 31 marzo 2023) Archiviato il weekend dedicato alla nazionale di Roberto Mancini, impegnata nelle qualificazioni per i campionati Europei del 2024, Spalletti ritrova i suoi ragazzi a Castel Volturno, che ad Aprile dovranno concentrarsi su due fronti: Oltre al campionato ci sarà infatti da onorare anche i quarti di finale di Champions League, contro un Milan che ha rallentato in Campionato, ma che vuole giocarsi le proprie chance nella massima competizione Europea. Napoli e Milan si sfideranno per ben tre volte in 16 giorni tra Campionato e Champions League. Sono 16 i calciatori azzurri rientrati dagli impegni con le proprie nazionali: Elmas (Macedonia), Lobotka (Slovacchia), Osimhen (Nigeria), Anguissa (Camerun), Bereszynski e Zielinski (Polonia), Kim (Corea del Sud), Rrahmani (Kosovo), Olivera (Uruguay), Ostigard (Norvegia), Kvaratskhelia ... Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 31 marzo 2023) Archiviato il weekend dedicato alla nazionale di Roberto Mancini, impegnata nelle qualificazioni per i campionati Europei del 2024, Spalletti ritrova i suoi ragazzi a Castel Volturno, che ad Aprile dovranno concentrarsi su due fronti: Oltre al campionato ci sarà infatti da onorare anche i quarti di finale di Champions League, contro unche ha rallentato in Campionato, ma che vuole giocarsi le proprie chance nella massima competizione Europea.si sfideranno per ben tre volte in 16 giorni tra Campionato e Champions League. Sono 16 i calciatori azzurri rientrati dagli impegni con le proprie nazionali: Elmas (Macedonia), Lobotka (Slovacchia), Osimhen (Nigeria), Anguissa (Camerun), Bereszynski e Zielinski (Polonia), Kim (Corea del Sud), Rrahmani (Kosovo), Olivera (Uruguay), Ostigard (Norvegia), Kvaratskhelia ...

