Manchester City, in vista del Liverpool col dubbio Haaland. Guardiola: “Vediamo come va ultimo allenamento” (Di venerdì 31 marzo 2023) Giornata di vigilia per il Manchester City di Pep Guardiola che sabato 1 aprile sfiderà all’Etihad il Liverpool di Jurgen Klopp. Il match, che per tanti anni ha deciso la Premier League, potrebbe non vedere come protagonista Erling Haaland. Il centravanti dei Citizens è alle prese con il recupero dall’ultimo infortunio che lo ha costretto a dare il forfait alla sua Norvegia nelle Qualificazioni all’Europeo. Guardiola ha trattato il tema in conferenza stampa, ma non solo. Un commento anche sulla rivalità sportiva con Kloop. Le parole di Guardiola su Haaland: “Haaland sta recuperando, Vediamo come si sente nell’ultimo allenamento“. ... Leggi su sportface (Di venerdì 31 marzo 2023) Giornata di vigilia per ildi Pepche sabato 1 aprile sfiderà all’Etihad ildi Jurgen Klopp. Il match, che per tanti anni ha deciso la Premier League, potrebbe non vedereprotagonista Erling. Il centravanti dei Citizens è alle prese con il recupero dall’infortunio che lo ha costretto a dare il forfait alla sua Norvegia nelle Qualificazioni all’Europeo.ha trattato il tema in conferenza stampa, ma non solo. Un commento anche sulla rivalità sportiva con Kloop. Le parole disu: “sta recuperando,si sente nell’“. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #ManchesterCityLiverpool, #Guardiola: '#Haaland in dubbio, vediamo come va ultimo allenamento' - MatteoMascia13 : @sportface2016 Ridicolo? Si meritava il Real Madrid di Benzema o il Manchester City di Haaland. - DIRETTADCM : #ManchesterCity, niente andata contro il #BayernMonaco per #Foden ? - omsaurus : RT @RetroShirtsFC: Alessandro Del Piero - Manchester City 2010/11 Home - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MANCHESTER CITY - Guardiola: 'Haaland out contro il Liverpool? Deciderà lui' -