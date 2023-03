“Ha un nuovo lavoro”. Rivoluzione per Antonino Spinalbese, cambia vita dopo il GF Vip 7 (Di venerdì 31 marzo 2023) Colpo di scena su Antonino Spinalbese dopo il GF Vip 7. Una vera e propria svolta per l’ex compagno di Belen Rodriguez, che ha deciso di fiondarsi su un nuovo lavoro. Le sue ambizioni sono diventate enormi e, grazie alla spinta ricevuta dal reality show di Alfonso Signorini, si aspetta di trarre il massimo dei benefici. Inoltre, ha già contattato due personaggi della tv che potrebbero supportarlo in questo percorso. Anche se per ora non sarebbero arrivate da loro risposte super positive. Ma l’obiettivo di lui è ormai concreto. Antonino Spinalbese è tornato a riabbracciare sua figlia Luna Marì, in seguito all’uscita dal GF Vip 7, ma ora anche per quanto riguarda il lavoro ci sono delle importantissime novità. A rivelare tutto in esclusiva è stato The ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 31 marzo 2023) Colpo di scena suil GF Vip 7. Una vera e propria svolta per l’ex compagno di Belen Rodriguez, che ha deciso di fiondarsi su un. Le sue ambizioni sono diventate enormi e, grazie alla spinta ricevuta dal reality show di Alfonso Signorini, si aspetta di trarre il massimo dei benefici. Inoltre, ha già contattato due personaggi della tv che potrebbero supportarlo in questo percorso. Anche se per ora non sarebbero arrivate da loro risposte super positive. Ma l’obiettivo di lui è ormai concreto.è tornato a riabbracciare sua figlia Luna Marì, in seguito all’uscita dal GF Vip 7, ma ora anche per quanto riguarda ilci sono delle importantissime novità. A rivelare tutto in esclusiva è stato The ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BTSItalia_twt2 : ??| [WEVERSE] Nella 'Jimin FACE Live' #JIMIN (@BTS_twt) ha parlato di 'Like Crazy': 'Visto che è la prima volta ch… - matteosalvinimi : ? Dalle parole ai fatti. Come promesso, APPROVATO in Consiglio dei Ministri il nuovo Codice degli Appalti. Meno bur… - matteosalvinimi : Meno burocrazia e ostacoli, più cantieri e lavoro. Con il nuovo Codice degli Appalti siamo pronti a far correre il… - ValerioPensiero : Il nuovo lavoro di @lucariello_luca - CriminImmigratl : @ColuiDi Propongo un nuovo personaggio da stimare: il ministro del Lavoro Calderone, che vuole fare entrare altri 2… -