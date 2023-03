Il viaggio di Sánchez in Cina, visto dalla stampa spagnola (Di giovedì 30 marzo 2023) Il presidente spagnolo Pedro Sánchez è volato in Cina, accogliendo immediatamente l’invito dell’omologo cinese Xi Jinping. Oggi e domani sarà a Pechino e spera giocare un ruolo nella ricerca di una soluzione per la guerra scatenata dalla Russia in Ucraina. Fino ad oggi, il leader del Partito Socialista Operaio Spagnolo (Psoe) ha mantenuto il suo sostegno a Kiev e condannato l’aggressione militare di Vladimir Putin. La Spagna è convinta che Xi abbia una certa influenza sulla Russia, per cui tenta una mediazione attraverso Pechino. Ma il viaggio ha anche obiettivi meno altruisti. Sánchez è il primo leader europeo che Xi Jinping riceve dopo l’incontro con Putin, e questo rilancia il presidente spagnolo sulla scena geopolitica internazionale. Sánchez è anche il secondo leader di un Paese ... Leggi su formiche (Di giovedì 30 marzo 2023) Il presidente spagnolo Pedroè volato in, accogliendo immediatamente l’invito dell’omologo cinese Xi Jinping. Oggi e domani sarà a Pechino e spera giocare un ruolo nella ricerca di una soluzione per la guerra scatenataRussia in Ucraina. Fino ad oggi, il leader del Partito Socialista Operaio Spagnolo (Psoe) ha mantenuto il suo sostegno a Kiev e condannato l’aggressione militare di Vladimir Putin. La Spagna è convinta che Xi abbia una certa influenza sulla Russia, per cui tenta una mediazione attraverso Pechino. Ma ilha anche obiettivi meno altruisti.è il primo leader europeo che Xi Jinping riceve dopo l’incontro con Putin, e questo rilancia il presidente spagnolo sulla scena geopolitica internazionale.è anche il secondo leader di un Paese ...

