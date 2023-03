Aguero, aritmia durante una diretta streaming: le condizioni – VIDEO (Di giovedì 30 marzo 2023) L’ex attaccante argentino di Manchester City e Barcellona, è stato colto da una aritmia durante una diretta Sergio Aguero, durante la sua ultima diretta streaming su Twitch, ha accusato un problema dovuto all’aritmia. L’argentino ha improvvisamente smesso di parlare, facendo preoccupare l’amico che era accanto a lui. L’ex Manchester City e Barcellona ha comunque voluto rassicurare tutti sulle sue condizioni. Tensión en directo que por suerte quedó en susto: @Aguerosergiokun sufre una arritmia en directo con @IbaiLlanos. "¿Quieres que vayamos al médico?" pic.twitter.com/Yt2noDJF4V— MARCA (@marca) March 30, 2023 PAROLE – Credo di aver avuto una lieve aritmia. La tengo sotto controllo, ho un chip ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 marzo 2023) L’ex attaccante argentino di Manchester City e Barcellona, è stato colto da unaunaSergiola sua ultimasu Twitch, ha accusato un problema dovuto all’. L’argentino ha improvvisamente smesso di parlare, facendo preoccupare l’amico che era accanto a lui. L’ex Manchester City e Barcellona ha comunque voluto rassicurare tutti sulle sue. Tensión en directo que por suerte quedó en susto: @sergiokun sufre una arritmia en directo con @IbaiLlanos. "¿Quieres que vayamos al médico?" pic.twitter.com/Yt2noDJF4V— MARCA (@marca) March 30, 2023 PAROLE – Credo di aver avuto una lieve. La tengo sotto controllo, ho un chip ...

