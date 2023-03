Volley | Modena travolta dal Knack al PalaPanini | serve la rimonta in trasferta per vincere la CEV Cup

(Di mercoledì 29 marzo 2023)è letteralmente crollata contro ilRoeselare nella Finale d’andata della CEV Cup 2023 dimaschile, la seconda competizione europea per importanza. I Canarini, reduce dalla netta sconfitta contro Piacenza nella gara-3 dei quarti di finale dei playoff scudetto, non sono riusciti a contenere la sorprendente onda d’urto operata dalla formazione belga, capace di dettare legge al. Gli uomini di coach Andrea Giani partivano con tutti i favori del pronostico, ma si sono dovuti inchinare per 3-0 (25-21; 25-23; 25-21) contro un’avversaria rognosa e che in semifinale aveva saputo eliminare Piacenza.dovrà necessariamente compiere il ribaltone innella Finale di ritorno se vorrà alzare al cielo il trofeo: la compagine emiliana dovrà ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AlbertoRossi70 : Volley, CEV Cup – Mercoledì 29 marzo, alle ore 20:30, andrà in scena al PalaPanini la finale d’andata tra la Valsa… - Gazzetta_it : Modena, finale europea dopo 15 anni: caccia al 40° trofeo #volley - zazoomblog : LIVE – Modena-Roeselare: andata finale Cev Cup maschile 2023 volley in DIRETTA - #Modena-Roeselare: #andata #finale - Ftbnews24 : Volley CEV Cup, Modena-Roeselare il pronostico: si consiglia l’1 fisso - Giornaleditalia : #italpresssport Volley: Cev Cup. Domani andata della finale tra Modena e Roeselare -

Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la finale di ritorno Roeselare -della Cev Cup maschile 2023 di. SUPERLEGA 2022/2023: TUTTE LE DATE DELLA STAGIONE CALENDARIO...- Pallavolo, grande attesa per la finale d'andata di Coppa CEV in programma questa sera alle 20.30 al PalaPanini.torna in una finale europea a 15 anni dall'ultima volta, dal successo in Challenge Cup del 2008. "Brividi da grande appuntamento" conferma il libero Totò Rossini. - Calcio, ilha ...2022 - 2023 Serie A3 Girone Bianco Tabellino partita Ermgroup S. Giustino - Stadium MirandolaSquadra in casa Ermgroup S. Giustino Squadra avversaria Stadium MirandolaDue, forse ...

LIVE Modena-Knack Roeselare, CEV Cup 2023 in DIRETTA: va in scena la finale d’andata OA Sport

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza sarà impegnata domenica 2 aprile alle ore 18 (diretta su Rai Sport e volleyballworld.tv) al PalabancaSport dove affronterà la Valsa Group Modena in Gara 4 dei ...Modena arriverà all’appuntamento dopo aver giocato anche ... eliminando una delle grandi corazzate del volley maschile. Ecco il programma che ci attende nel fine settimana per le gare 4 e a seguire la ...