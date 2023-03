Raffaella Mennoia spiega il motivo del successo di Uomini e Donne e del “fenomeno” Gemma Galgani

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 29 marzo 2023), autrice die ‘braccio destro’ di Maria De Filippi, in una recente intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, hato ildeldel dating show di Canale 5. Secondo la, autrice anche di altri programmi della Fascino (società di produzione della De Filippi) come C’è Posta per te,è “un po’ una fotografia di cosa succedeva una volta nelle piazze, di persone che si incontravano e magari si innamoravano“. “Oggi questa piazza siamo noi“, ha detto la responsabile dei casting, aggiungendo: A casa si immedesimano nelle storie che mandiamo in onda. Le persone ci ringraziano per la compagnia che diamo loro. Credono a quello che vedono, ed è un patto ...