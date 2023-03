Pomezia | il 31 marzo il Museo Civico Archeologico Lavinium compie 18 anni

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 29 marzo 2023)– Il 31ilarcheologico Lavinium compirà 18e ha organizzato per il pomeriggio un fitto programma di eventi. Si inizia alle 15.30 con una visita guidata ale all’Area Archeologica a cura del Direttore Scientifico Federica Colaiacomo e del Funzionario Archeologo SABAP Area Metropolitana di Roma e Provincia di Rieti, Francesca Licordari. Alle 17.30, nella sala conferenze del, gli interventi del Direttore Colaiacomo, che traccerà un bilancio delle attività dell’ultimo anno e illustrerà le novità in cantiere, e del professor Alessandro Maria Jaia, docente di Topografia di Roma e dell’Italia Antica presso l’Università La Sapienza di Roma, che parlerà delle nuove statue che dal Magazzino di Pratica di Mare sono andate in mostra ...