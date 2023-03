Marsiglia, Tudor: «Qui livello alto, squadre superiori alle italiane» (Di mercoledì 29 marzo 2023) Le parole di Igor Tudor, allenatore del Marsiglia, sulla difficoltà del calcio francese e della Ligue 1 rispetto alla Serie A Igor Tudor ha parlato a L’Equipe della sua prima stagione al Marsiglia. PAROLE – «Qui c’è il PSG, che non avrebbe eguali in Italia perché oggi è superiore a Inter e Juve. Poi ci sono tre o quattro squadre italiane che, in termini di rosa, hanno più qualità. Ma dal sesto all’ultimo posto, le squadre francesi sono tutte più forti. Se domani si giocasse Empoli-Strasburgo o Reims-Spezia, vincerebbero le francesi con ampio margine. A Reims ci sono 3-4 giocatori che vorresti avere nella tua rosa; l’Inter, invece, non prenderebbe nessuno da Empoli o Spezia. L’altra differenza fondamentale è che in Francia c’è molto più ritmo, ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 marzo 2023) Le parole di Igornatore del, sulla difficoltà del calcio francese e della Ligue 1 rispetto alla Serie A Igorha parlato a L’Equipe della sua prima stagione al. PAROLE – «Qui c’è il PSG, che non avrebbe eguali in Italia perché oggi è superiore a Inter e Juve. Poi ci sono tre o quattroche, in termini di rosa, hanno più qualità. Ma dal sesto all’ultimo posto, lefrancesi sono tutte più forti. Se domani si giocasse Empoli-Strasburgo o Reims-Spezia, vincerebbero le francesi con ampio margine. A Reims ci sono 3-4 giocatori che vorresti avere nella tua rosa; l’Inter, invece, non prenderebbe nessuno da Empoli o Spezia. L’altra differenza fondamentale è che in Francia c’è molto più ritmo, ...

