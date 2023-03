Lo Yoga non è solo per adulti. Ecco i benefici per i più piccoli (Di mercoledì 29 marzo 2023) In Italia circa 3 milioni di persone, prevalentemente donne, praticano Yoga. Quasi tutti scelgono questa disciplina per superare problemi fisici dovuti all'invecchiamento. Eppure, quasi nessuno sa che è adattissima anche per i bambini e gli adolescenti. A spiegarlo è Adriana Calò, insegnante certificata di IYENGAR Yoga. “Lo Yoga indicato solamente per gli adulti è un mito da sfatare – afferma l'insegnante - e si è sempre fatta, su questa disciplina, un'errata comunicazione. Nel nostro Paese, infatti, si scopre lo Yoga in età adulta, quando le persone iniziano ad avere dei problemi fisici, come mal di schiena e la sciatica. Ci si affida a questo tipo di disciplina, intesa anche come supporto ad una terapia. L'età media è 40 anni. Eppure quasi nessuno sa che dà moltissimi benefici anche ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 29 marzo 2023) In Italia circa 3 milioni di persone, prevalentemente donne, praticano. Quasi tutti scelgono questa disciplina per superare problemi fisici dovuti all'invecchiamento. Eppure, quasi nessuno sa che è adattissima anche per i bambini e gli adolescenti. A spiegarlo è Adriana Calò, insegnante certificata di IYENGAR. “Loindicato solamente per gliè un mito da sfatare – afferma l'insegnante - e si è sempre fatta, su questa disciplina, un'errata comunicazione. Nel nostro Paese, infatti, si scopre loin età adulta, quando le persone iniziano ad avere dei problemi fisici, come mal di schiena e la sciatica. Ci si affida a questo tipo di disciplina, intesa anche come supporto ad una terapia. L'età media è 40 anni. Eppure quasi nessuno sa che dà moltissimianche ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tempoweb : Lo #Yoga non è solo per adulti. Ecco i benefici per i più piccoli #29marzo - infoitscienza : Anteprima Lenovo Yoga 2023: l'hardware non è tutto - Erika_torgio : @LauraPausini @therealarekn @laurapausiniwt @EjercitoPausini @amatipercomesei Hahahhaha Yoga, mi fai volare con le… - Fiodor1976 : @giumetric @Mic_Saba bravo il genio. se fossi calmo non avrei bisogno di andare al centro fitness e yoga che @Mic_Saba aprirà a casa tua. - therealarekn : @LauraPausini @laurapausiniwt @EjercitoPausini @amatipercomesei Laura, hai pensato provare yoga o a meditare? Fai d… -