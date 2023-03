Domenica al Museo | il 2 aprile ingressi gratis in Campania | tutti i siti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... viv_civitanova : Domenica al museo, il 2 aprile sarà dedicato all'artista Wladimiro Tulli, appuntamento alla pinacoteca Morettihttps… - MuseiCaprera : Ritorna domenica #2aprile l’appuntamento con #domenicaalmuseo. ??Potrete visitare gratuitamente il Memoriale Giusepp… - MaRFosdinovo : ?? Appuntamento di approfondimento #agricolo domenica 2 aprile ore 17 al #Museo Audiovisivo della #Resistenza con il… - TgrRaiCalabria : Che si fa il 2 aprile? #Domenicalmuseo, ovvio! Anche in #Calabria. Qui tutti i siti del @MiC_Italia aperti #gratis… - Sagrede20 : RT @panesalamina: Una domenica al Museo – Pizzighettone -

'Alle 16.30,2 aprile in Sala Saviola al Muvi - spiega Adele Alberici - ci ritroveremo, ... Conservatore delParazzi, ed interpretate magistralmente dalle letture di Simone Coroni. ...Il percorso espositivo, allestito dai volontari deldel Duomo, vuole unire la fede che ... La mostra sarà ospitata nelle cripte del duomo ed osserverà il seguente orario: da giovedì a...Sarà presentato alle 19,30 diprossima, 2 aprile, il nuovo film di Francesco Di Martino, dal titolo "All'aria stu gioia " L'uomo vivo". La manifestazione, ospitata daldelle Tradizioni Nobiliari (ingresso via Roma ...

Domenica al museo, il 2 aprile ingresso gratuito - Bellezza Agenzia ANSA

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Il 2 aprile si rinnova l' appuntamento con #domenicalmuseo, l'iniziativa del Ministero della cultura che consente l' ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologic ...