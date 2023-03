Transinistra, Lavrov accusa l'Ucraina: 'Vogliono intervenire anche con la forza' (Di martedì 28 marzo 2023) Nuove minacce all' Ucraina e indirettamente alla Moldavia da parte di Mosca: La leadership Ucraina dimostra di intervenire nella situazione transnistriana, anche con l'uso della forza. La Russia ... Leggi su globalist (Di martedì 28 marzo 2023) Nuove minacce all'e indirettamente alla Moldavia da parte di Mosca: La leadershipdimostra dinella situazione transnistriana,con l'uso della. La Russia ...

Transinistra, Lavrov accusa l'Ucraina: 'Vogliono intervenire anche con la forza' Saremo guidati da questo mandato', ha sottolineato Lavrov. Le forze di pace russe sono state introdotte nell'area delle ostilità il 29 luglio 1992 in conformità con l'Accordo sui principi della ... Transinistra, Lavrov accusa l'Ucraina: "Vogliono intervenire anche con la forza" Globalist.it Lavrov, 'siamo responsabili per i russi in Transnistria' (ANSA) - MOSCA, 28 MAR - La Russia è "responsabile" per i suoi cittadini in Transnistria, che stima essere circa 250.000. Lo ha detto in un'intervista all'agenzia Tass il ministro degli Esteri Serghei ... Transinistra, Lavrov accusa l'Ucraina: "Vogliono intervenire anche con la forza" Middle placement Mobile "Vorrei ribadire che la Russia è pienamente responsabile della sicurezza della Transnistria in piena conformità con il mandato che hanno le nostre truppe. Saremo guidati da ...