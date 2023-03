Retegui, Inter già da tempo interessata. Prezzo in aumento – Sky (Di martedì 28 marzo 2023) Mateo Retegui ha catturato l’attenzione di tutta Europa, ma questa non è una notizia positiva per l’Inter. Secondo quanto riferito da Sky Sport, la dirigenza nerazzurra era già sul giocatore da tempo. PROMESSA – Mateo Retegui è adesso l’oggetto del desiderio di tante squadre in Europa. Le sue prestazioni con l’Italia hanno catturato l’attenzione, forse troppo per le possibilità dell’Inter. Secondo quanto riferito da Sky Sport, la dirigenza nerazzurra lavora da tempo per l’attaccante. Se il giocatore fosse arrivato prima in Italia sarebbe costato tre volte meno, oggi la convocazione in Nazionale ha fatto sì che il Prezzo salisse sui 15-20 milioni di euro. Retegui è un giocatore del Boca Juniors ma in prestito al Tigre, che eserciterà a giugno il diritto ... Leggi su inter-news (Di martedì 28 marzo 2023) Mateoha catturato l’attenzione di tutta Europa, ma questa non è una notizia positiva per l’. Secondo quanto riferito da Sky Sport, la dirigenza nerazzurra era già sul giocatore da. PROMESSA – Mateoè adesso l’oggetto del desiderio di tante squadre in Europa. Le sue prestazioni con l’Italia hanno catturato l’attenzione, forse troppo per le possibilità dell’. Secondo quanto riferito da Sky Sport, la dirigenza nerazzurra lavora daper l’attaccante. Se il giocatore fosse arrivato prima in Italia sarebbe costato tre volte meno, oggi la convocazione in Nazionale ha fatto sì che ilsalisse sui 15-20 milioni di euro.è un giocatore del Boca Juniors ma in prestito al Tigre, che eserciterà a giugno il diritto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Inter ha giocato d'anticipo su #Retegui, un anno fa ha aperto canale con il Tigre e il Boca. Il Tigre lo riscatta… - DiMarzio : #Calciomercato | @Inter, interesse per #Retegui: la dirigenza nerazzurra lo segue da tempo. L’operazione però non è… - MatteoBarzaghi : L’Inter si è mossa tempo fa su Retegui. Lo segue da più di un anno e ha un canale aperto col Tigre per via di Facun… - asromaliveit1 : Il futuro di #Retegui interessa pure le quote #Eurobet, secondo le quali lo scenario più probabile, oltre alla perm… - internewsit : Retegui, Inter già da tempo interessata. Prezzo in aumento – Sky - -