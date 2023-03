Da Giove a Saturno nel cielo sfila la parata dei pianeti. Occhi puntati al cielo, per ammirarli basta un binocolo (Di martedì 28 marzo 2023) Fra alcune ore sarà ben visibile nel cielo notturno una spettacolare parata di pianeti: ad aprire la fila. basso sull'orizzonte è Giove, seguito più in alto da Mercurio, Venere, poi Urano (ma per ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 marzo 2023) Fra alcune ore sarà ben visibile nelnotturno una spettacolaredi: ad aprire la fila. basso sull'orizzonte è, seguito più in alto da Mercurio, Venere, poi Urano (ma per ...

