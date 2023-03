Capezzone contro le ladre rom: “Usano i figli ancora in pancia come scudo legale, ma che madri sono?” (video) (Di martedì 28 marzo 2023) Daniele Capezzone lunedì sera a Quarta Repubblica era un fiume in piena. Ha accusato la sinistra di non essere credibile nel suo piagnisteo sulle detenute madri e ha più volte rintuzzato la senatrice dem Simona Malpezzi, che era presente in studio. Capezzone ha sostenuto che la sinistra è scollegata dalla realtà, che non ha empatia per il bisogno di sicurezza della gente “che le paga lo stipendio”, ha detto rivolto all’esponente del Pd. Ha poi osservato che parte dei rom non intendono integrarsi e ha citato Tiziana Maiolo che dal 2001 al 2006 è stata assessore al Comune di Milano e ha cercato di integrare i bambini rom scolarizzandoli. Esperimento fallito. Così come a Roma, dove Veltroni da sindaco mandava i pullmini nei campi nomadi per portare i bimbi rom a scuola e su quei mezzi non saliva nessuno. Ha quindi ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 28 marzo 2023) Danielelunedì sera a Quarta Repubblica era un fiume in piena. Ha accusato la sinistra di non essere credibile nel suo piagnisteo sulle detenutee ha più volte rintuzzato la senatrice dem Simona Malpezzi, che era presente in studio.ha sostenuto che la sinistra è scollegata dalla realtà, che non ha empatia per il bisogno di sicurezza della gente “che le paga lo stipendio”, ha detto rivolto all’esponente del Pd. Ha poi osservato che parte dei rom non intendono integrarsi e ha citato Tiziana Maiolo che dal 2001 al 2006 è stata assessore al Comune di Milano e ha cercato di integrare i bambini rom scolarizzandoli. Esperimento fallito. Cosìa Roma, dove Veltroni da sindaco mandava i pullmini nei campi nomadi per portare i bimbi rom a scuola e su quei mezzi non saliva nessuno. Ha quindi ...

