Venti anni fa moriva il medico che scoprì la Sars

AGI - "Una persona eccezionale, squisita e con grandi capacità che non possiamo e non dobbiamo dimenticare". È con queste parole che Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università degli Studi di Milano, ricorda all'AGI Carlo Urbani, lo scopritore della Sars, la sindrome respiratoria acuta grave. Era il 29 marzo del 2003, esattamente Venti anni fa, quando il medico perse la vita a causa di questa grave infezione. Urbani è oggi considerato un simbolo della lotta contro la Sars. "Ci ha insegnato l'importanza dell'individuazione precoce della Sars-CoV-1 e dell'importanza di agire subito e meglio", ricorda Pregliasco. "Ha sacrificato la sua vita per riuscire a fare il suo lavoro e per contenere la diffusione del virus", aggiunge. Carlo Urbani è nato a Castelplanio, in provincia di Ancona, ...

