Tennis, Darren Cahill incorona Sinner: “Può diventare il numero 1” (Di lunedì 27 marzo 2023) Il percorso di Jannik Sinner all’ATP di Miami sembra esser promettente e il super coach Darren Cahill ha voluto alzare l’asticella parlando della possibilità per l’azzurro di diventare numero 1 nel Tennis. Un traguardo certamente ambitissimo e che tutti i Tennisti del mondo vorrebbero raggiungere ma la strada per Sinner (e non solo) è ancora ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 27 marzo 2023) Il percorso di Jannikall’ATP di Miami sembra esser promettente e il super coachha voluto alzare l’asticella parlando della possibilità per l’azzurro di1 nel. Un traguardo certamente ambitissimo e che tutti iti del mondo vorrebbero raggiungere ma la strada per(e non solo) è ancora ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : #Tennis, Darren Cahill: “Jannik #Sinner ha tutto per diventare il numero 1 del mondo” #MiamiOpen - - repubblica : Darren Cahill: 'Sinner ha tutto per diventare il numero uno. Vi spiego perché i coach migliori non sono stati grand… - Deiana_Luca9 : RT @ValePiccinini: Darren Cahill: 'Sinner ha tutto per diventare il numero uno. Vi spiego perché i coach migliori non sono stati grandi ten… - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Darren Cahill: 'Sinner ha tutto per diventare il numero uno. Vi spiego perché i coach migliori non sono stati grandi tennis… - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Tennis, Darren Cahill: 'Sinner ha tutto per diventare il numero uno del mondo' - l'intervista di Paolo Rossi -