Pozzuoli – ore 16 35 scossa di magnitudo 2 2

(Di lunedì 27 marzo 2023) Un sisma di2.2 è stato avvertito alle ore 16.35 in tutta l’area dei Campi Flegrei. L’epicentro è nella zona di Via Vecchia San Gennaro e si è sprigionato una profondità di 2.2 km. Il Blog di Giò.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SMannapoli : #Terremoto Ore 16,35 #Pozzuoli. Solita botta: veloce e via??ma di pomeriggio... - pozzuolinews24 : Il disagio - SMannapoli : #Buongiorno ore 6,24 con la solita scossa #terremoto #Pozzuoli - gazzettanapoli : Domenica 26 marzo, alle ore 19.00, nel Teatro Sala Molière di Pozzuoli (Artgarage – Parco Bognar, 21), diretto da N… - emigirano : resoconto del mio concerto di Gaia a Pozzuoli: una notte in pronto soccorso accanto ad una signora che si è lamenta… -

Il tunnel di Monte Corvara , come riportato dalla pagina ufficiale Facebook del Comune di, resterà chiuso al transito veicolare e pedonale dalle9:00 del giorno 28 marzo 2023 fino alle24:00 del giorno 31 marzo 2023. L'esigenza è quella di eseguire un intervento di ...La messa tridentina si celebra quindi anche ad Arco Felice -, nella chiesetta di S. Antonio Abate, in via Licola Patria, 77, la domenica e nelle festività religiose, alle10.30. '...L'allerta resterà in vigore fino alle21. Il vento molto forte da ponente ha costretto allo stop molte navi veloci sulle tratte tra i porti della terraferma Napoli,e Sorrento e quelli ...

Da Bacoli a Pozzuoli due ore di traffico, area flegrea messa in ginocchio Pozzuoli News 24

POZZUOLI – Collegamenti marittimi a singhiozzo nel golfo di Napoli a causa dell'ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Campania. Per ora procedono invece i collegamenti effettuati dai traghetti a ...