Perché Il Commissario Ricciardi 2 stasera non va in onda: il motivo (Di lunedì 27 marzo 2023) Perché Il Commissario Ricciardi 2 stasera – lunedì 27 marzo 2023 – non va in onda su Rai 1? Ve lo diciamo subito: la serie tv non viene trasmessa semplicemente Perché è finita. Martedì scorso infatti è stata trasmessa l’ultima puntata della seconda stagione. I molti fan della fiction con protagonista Lino Guanciale si stanno quindi chiedendo: il Commissario Ricciardi 3 si farà? Una risposta ufficiale al momento non c’è. La Rai non si è ancora espressa sulla terza stagione, motivo per il quale bisognerà attendere le direttive di Rai Fiction per scoprire se ci sarà o meno un nuovo ciclo di appuntamenti destinato al prime time di Rai 1. Stando agli ottimi ascolti avuti dalle prime due stagione però regna l’ottimismo. ... Leggi su tpi (Di lunedì 27 marzo 2023)Il– lunedì 27 marzo 2023 – non va insu Rai 1? Ve lo diciamo subito: la serie tv non viene trasmessa semplicementeè finita. Martedì scorso infatti è stata trasmessa l’ultima puntata della secstagione. I molti fan della fiction con protagonista Lino Guanciale si stanno quindi chiedendo: il3 si farà? Una risposta ufficiale al momento non c’è. La Rai non si è ancora espressa sulla terza stagione,per il quale bisognerà attendere le direttive di Rai Fiction per scoprire se ci sarà o meno un nuovo ciclo di appuntamenti destinato al prime time di Rai 1. Stando agli ottimi ascolti avuti dalle prime due stagione però regna l’ottimismo. ...

