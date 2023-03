Domani al Cinema Farnese Arthouse “Amate Sponde” di Egidio Eronico (Di lunedì 27 marzo 2023) EiE Film, Schicchera Production, SKY, Luce Cinecittà presentano Amate Sponde Un film di Egidio Eronico IN UN VIAGGIO VISIONARIO L’ITALIA COME NON L’ABBIAMO MAI VISTA. E COME RISCHIAMO DI PERDERLA Domani 28 MARZO ALLA PRESENZA DEL REGISTA IN SALA DAL 14 MARZO SCORSO, GIORNATA NAZIONALE DEL PAESAGGIO Una produzione EiE Film, Schicchera Production, SKY In coproduzione con Luce Cinecittà Produzione associata: DBW Communication Distribuzione Luce Cinecittà con la media partnership di: CNR Consiglio Nazionale delle ricerche, Legambiente e IIT Istituto Italiano di Tecnologia, con l’adesione di ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, WWF Italia, Società Geografica Italiana e INAF Istituto Nazionale di Astrofisica, e con il sostegno delle Film Commission regionali di: ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 27 marzo 2023) EiE Film, Schicchera Production, SKY, Luce Cinecittà presentanoUn film diIN UN VIAGGIO VISIONARIO L’ITALIA COME NON L’ABBIAMO MAI VISTA. E COME RISCHIAMO DI PERDERLA28 MARZO ALLA PRESENZA DEL REGISTA IN SALA DAL 14 MARZO SCORSO, GIORNATA NAZIONALE DEL PAESAGGIO Una produzione EiE Film, Schicchera Production, SKY In coproduzione con Luce Cinecittà Produzione associata: DBW Communication Distribuzione Luce Cinecittà con la media partnership di: CNR Consiglio Nazionale delle ricerche, Legambiente e IIT Istituto Italiano di Tecnologia, con l’adesione di ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, WWF Italia, Società Geografica Italiana e INAF Istituto Nazionale di Astrofisica, e con il sostegno delle Film Commission regionali di: ...

