No! Questa non è la foto del marinaio che ispirò Popeye (Di domenica 26 marzo 2023) Siamo abituati a scrollare il cellulare e a consultare i contenuti offerti sui social, dove troviamo spesso storie capaci di emozionarci. Sono proprio le emozioni a far abbassare la guardia facendo cadere in errore. È il caso di una foto attribuita erroneamente al marinaio che avrebbe ispirato la figura di Popeye, il noto e amato personaggio dei fumetti. Per chi ha fretta Il personaggio di Popeye sarebbe stato ispirato alla figura di un ex marinaio di nome Frank Fiegel, compaesano del fumettista americano Elzie Crisler. Il marinaio nella foto non è Frank Fiegel, ma un membro della marina britannica. Veniva soprannominato “Popeye” per la sua somiglianza con il personaggio del fumetto. La foto del marinaio ... Leggi su open.online (Di domenica 26 marzo 2023) Siamo abituati a scrollare il cellulare e a consultare i contenuti offerti sui social, dove troviamo spesso storie capaci di emozionarci. Sono proprio le emozioni a far abbassare la guardia facendo cadere in errore. È il caso di unaattribuita erroneamente alche avrebbe ispirato la figura di, il noto e amato personaggio dei fumetti. Per chi ha fretta Il personaggio disarebbe stato ispirato alla figura di un exdi nome Frank Fiegel, compaesano del fumettista americano Elzie Crisler. Ilnellanon è Frank Fiegel, ma un membro della marina britannica. Veniva soprannominato “” per la sua somiglianza con il personaggio del fumetto. Ladel...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CottarelliCPI : Presidente Meloni, basta con la confusione. Lei dice che l’Italia non userà mai il MES. Non è questa la questione.… - vaticannews_it : Il #Papa: 'Essere credibili non viene soltanto dicendo una dottrina o una ideologia, no! Una persona è credibile se… - borghi_claudio : No beh ma questa è fantastica: i team del 'Virality Project' dicevano che io CONTE E ZINGARETTI eravamo attenzionat… - oscar31914934 : @ladyonorato questa ultima è plausibile...le altre no... - swami_seven : RT @itsgebher: No ma parliamo del reset culturale che fu Las Vegas e di quanto fossimo infossati per questa canzone #Amici22 https://t.co… -