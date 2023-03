MotoGP, come si partirà in gara e quale griglia di partenza conta? Il regolamento (Di sabato 25 marzo 2023) Il Mondiale MotoGP 2023 ha portato con sè una grandissima novità, ovvero la disputa della Sprint Race. Si tratta di una gara veloce, la cui lunghezza è la metà di quella del Gran Premio tradizionale. Si corre il sabato pomeriggio, mentre le qualifiche sono state anticipate al sabato mattina. La gara sulla distanza canonica (circa 110 chilometri) rimane in calendario per la domenica pomeriggio. Un cambio di regolamento che ha un po’ disorientato gli appassionati e che deve ancora essere immagazzinato correttamente. Ricordiamo che la sprint race assegna punti ai primi nove classificati (12 al vincitore, 9 al secondo, 7 al terzo, poi 6 al quarto e così a scendere fino al nono), mentre il Gran Premio mette in palio punti per i primi quindici (25 al vincitore, poi 20, 16, 13, 11, 10 e così a scendere fino al quindicesimo). ... Leggi su oasport (Di sabato 25 marzo 2023) Il Mondiale2023 ha portato con sè una grandissima novità, ovvero la disputa della Sprint Race. Si tratta di unaveloce, la cui lunghezza è la metà di quella del Gran Premio tradizionale. Si corre il sabato pomeriggio, mentre le qualifiche sono state anticipate al sabato mattina. Lasulla distanza canonica (circa 110 chilometri) rimane in calendario per la domenica pomeriggio. Un cambio diche ha un po’ disorientato gli appassionati e che deve ancora essere immagazzinato correttamente. Ricordiamo che la sprint race assegna punti ai primi nove classificati (12 al vincitore, 9 al secondo, 7 al terzo, poi 6 al quarto e così a scendere fino al nono), mentre il Gran Premio mette in palio punti per i primi quindici (25 al vincitore, poi 20, 16, 13, 11, 10 e così a scendere fino al quindicesimo). ...

Ducati, guaio Bastianini: abbattuto da Marini, frattura alla spalla PORTIMAO - Brutte notizie per Enea Bastianini, che nella Sprint del GP di Portogallo di MotoGP ha rimediato una frattura alla scapola destra, dopo essere stato abbattuto da un incolpevole Marini. Il pilota del team Mooney ha perso il controllo della sua Ducati e ha centrato come una palla da bowling Bastianini. La prima Sprint nella storia della MotoGP è stata assolutamente spettacolare. PORTIMAO - La questione dei "trenini" che si formano nelle qualifiche della MotoGP (e in maniera molto più evidente e pericolosa anche nelle categorie inferiori), è un tema sempre al centro del dibattito. Il gesto di stizza di Bagnaia contro Miguel Olivera.