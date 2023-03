Chi è Alessio Cavaliere, ballerino di Amici 2023 (Di sabato 25 marzo 2023) Alessio Cavaliere è un ballerino di Amici 2023, considerato tra i più talentuosi di questa edizione. Ha soli 19 anni ed è di Napoli. Fisico scultoreo e un viso da bravo ragazzo, è già entrato nel cuore del pubblico. Alunno di Raimondo Todaro, è stato scelto durante una sfida per andare a sostituire un altro ballerino, ovvero Samuel Antinelli. Appassionato di danza sin da bambino, i suoi genitori insegnano ballo. Alessio Cavaliere nasce a Napoli, nel 2004. Si diploma in danza moderna, prediligendo l’hip hop o anche la break dance. È arrivato nella scuola di Amici da un paio di mesi, ma ha da subito conquistato il pubblico e i professori, ottenendo una maglia per il serale. Ha frequentato molti corsi, prendendo parte anche ad alcune ... Leggi su tpi (Di sabato 25 marzo 2023)è undi, considerato tra i più talentuosi di questa edizione. Ha soli 19 anni ed è di Napoli. Fisico scultoreo e un viso da bravo ragazzo, è già entrato nel cuore del pubblico. Alunno di Raimondo Todaro, è stato scelto durante una sfida per andare a sostituire un altro, ovvero Samuel Antinelli. Appassionato di danza sin da bambino, i suoi genitori insegnano ballo.nasce a Napoli, nel 2004. Si diploma in danza moderna, prediligendo l’hip hop o anche la break dance. È arrivato nella scuola dida un paio di mesi, ma ha da subito conquistato il pubblico e i professori, ottenendo una maglia per il serale. Ha frequentato molti corsi, prendendo parte anche ad alcune ...

