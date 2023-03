Mare fuori, l’addio di Valentina Romani e Nicolas Maupas: “Grazie per questo viaggio incredibile” (Di venerdì 24 marzo 2023) Un altro addio per il cast di Mare fuori. Stavolta, a salutare per sempre la serie di successo targata Rai sono stati gli attori Nicolas Maupas e Valentina Romani, interpreti di Naditza e O’ Chiattillo, che si congedano dai colleghi e dai fan con un post su Instagram: “È il Mare che hai dentro a renderti libero; è la speranza, che ne gonfia le onde. Grazie per questo viaggio incredibile”. Nel finale di stagione, andato in onda lo scorso 22 marzo su Rai 2, i personaggi di Rosa Ricci, Don Salvatore e Carmine sono stati protagonisti dell’ultima, tesissima scena, finita con un colpo di pistola fuori campo, e che ha lasciato tutti i fan col fiato sospeso, soprattutto perchè in molti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 marzo 2023) Un altro addio per il cast di. Stavolta, a salutare per sempre la serie di successo targata Rai sono stati gli attori, interpreti di Naditza e O’ Chiattillo, che si congedano dai colleghi e dai fan con un post su Instagram: “È ilche hai dentro a renderti libero; è la speranza, che ne gonfia le onde.per”. Nel finale di stagione, andato in onda lo scorso 22 marzo su Rai 2, i personaggi di Rosa Ricci, Don Salvatore e Carmine sono stati protagonisti dell’ultima, tesissima scena, finita con un colpo di pistolacampo, e che ha lasciato tutti i fan col fiato sospeso, soprattutto perchè in molti ...

