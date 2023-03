L'universo della serie si espande. Diventerà più complicato di Star wars? (Di venerdì 24 marzo 2023) A un anno esatto dall’annuncio, Netflix ha diffuso il trailer di La regina Carlotta: una storia di Bridgerton. Prequel della serie cult targata Shonda Rhimes, si focalizza sulla figura della Queen Charlotte prima della ascesa al trono, interpretata da India Ria Amarteifio. 6 gli episodi, la cui uscita è fissata il prossimo 4 maggio. Leggi anche › “Bridgerton” e Shonda Rhimes inarrestabili: in arrivo la serie sulla regina Charlotte da giovane La regina Carlotta, trama della serie In base alle prime immagini, la trama prende le mosse da quando Charlotte viene promessa in sposa al futuro re. «Volevano me per un motivo. Perché?», chiede la ragazza adirata. «Ci sono ... Leggi su iodonna (Di venerdì 24 marzo 2023) A un anno esatto dall’annuncio, Netflix ha diffuso il trailer di La regina Carlotta: una storia di Bridgerton. Prequelcult targata Shonda Rhimes, si focalizza sulla figuraQueen Charlotte primaascesa al trono, interpretata da India Ria Amarteifio. 6 gli episodi, la cui uscita è fissata il prossimo 4 maggio. Leggi anche › “Bridgerton” e Shonda Rhimes inarrestabili: in arrivo lasulla regina Charlotte da giovane La regina Carlotta, tramaIn base alle prime immagini, la trama prende le mosse da quando Charlotte viene promessa in sposa al futuro re. «Volevano me per un motivo. Perché?», chiede la ragazza adirata. «Ci sono ...

