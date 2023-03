Dzeko sicuro: «Più facile giocare che restare in panchina!» (Di venerdì 24 marzo 2023) La Bosnia ha stravinto ieri contro l’Islanda (vedi articolo), pur non avendo a disposizione Edin Dzeko. L’attaccante dell’Inter ha voluto comunque mostrare la propria vicinanza ai suoi connazionali e ha pubblicato alcune parole nette. ASSENZA ? Edin Dzeko questa volta ha affidato al proprio profilo Facebook il pensiero dopo la gara tra Bosnia e Islanda a cui non ha potuto prendere parte (vedi articolo): «Complimenti ai ragazzi per il gioco e la vittoria e complimenti ai tifosi per il loro supporto, che ci ha portato alla vittoria! Con te è stato tutto più facile . Ti amo Bosnia ed Erzegovina. PS: È sicuramente più facile giocare che guardare la partita dalla panchina» Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo ... Leggi su inter-news (Di venerdì 24 marzo 2023) La Bosnia ha stravinto ieri contro l’Islanda (vedi articolo), pur non avendo a disposizione Edin. L’attaccante dell’Inter ha voluto comunque mostrare la propria vicinanza ai suoi connazionali e ha pubblicato alcune parole nette. ASSENZA ? Edinquesta volta ha affidato al proprio profilo Facebook il pensiero dopo la gara tra Bosnia e Islanda a cui non ha potuto prendere parte (vedi articolo): «Complimenti ai ragazzi per il gioco e la vittoria e complimenti ai tifosi per il loro supporto, che ci ha portato alla vittoria! Con te è stato tutto più. Ti amo Bosnia ed Erzegovina. PS: È sicuramente piùche guardare la partita dalla panchina» Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo ...

