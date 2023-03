De Siervo: "Se non si risolve il problema pirateria, non avremo offerte internazionali" (Di venerdì 24 marzo 2023) Come già scritto questa mattina dalla Gazzetta, l'obiettivo del disegno di legge è quello di bloccare immediatamente la trasmissione illegale da parte dei siti pirata, oscurando le immagini prima dei ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 24 marzo 2023) Come già scritto questa mattina dalla Gazzetta, l'obiettivo del disegno di legge è quello di bloccare immediatamente la trasmissione illegale da parte dei siti pirata, oscurando le immagini prima dei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Il 54% dei tifosi pensa che il calcio italiano sia poco credibile. Può interessare @andreaabodi, @giomalago, Gravi… - ZZiliani : @SerieA @ChampionsLeague Non ha importanza, quel che conta è che l'appello del vostro Ad De Siervo, di annullare la… - napolista : De Siervo: «Se non si risolve il problema pirateria, non avremo offerte internazionali» Al Corriere della Sera: «È… - sportli26181512 : #Governance #Notizie De Siervo: «Pirateria? Senza legge niente offerte da big straniere per i diritti tv»: La legge… - LeclercInterN1 : @sportface2016 Ah De Siervo, prima di ogni cosa, dovete mandare a fanculo quei mafiosi di merda. Cosa cazzo ci fa l… -