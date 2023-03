Bocchino attacca la Schlein “anti-italiana in Europa” e fa arrabbiare Scanzi e la prof Bradiotti video

(Di venerdì 24 marzo 2023) E’ stata una puntata molto intensa, quella di ieri sera, a “Otto e mezzo”, su La 7, con Andreascatenato all’attacco della destra sui temi etici, laessoressacollegata dall’estero a immaginare, nella sua mente, una difficoltà politica della Meloni, e Italo, direttore editoriale del “Secolo d’Italia“, a far notare come i sondaggi dicano che il governo gode di ottima salute, nonostante i tentativi dell’opposizione di gettare fango, anche in, come da ieri a Bruxelles sta facendo lacritica lasulle accuse al governo rilanciate a Bruxelles “La nuova leader del Pd ha un problema di nazionalità quando fa politica: ha il cervello svizzero, gli interessi degli americani e il portafoglio ...

Maternità surrogata, scontro sulla proposta di legge FdI Argomentazioni che provocano la reazione della docente di filosofia Rosi Braidotti, in collegamento dalla Germania: 'la ...Scanzi frigge sulla poltroncina, la Braidotti protesta polemicamente in collegamento dall'Olanda: 'la Schlein perché ha tre cittadinanze Io vivo all'estero da anni, mi stupisco che ...- l'ex parlamentare e giornalista Italo. Insomma, a difendere la scelta del governo è solo lui, con La Torre che: speravamo che la destra al governo 'ci avrebbe lasciato in pace dopo ...

Bocchino attacca la Schlein "anti-italiana in Europa" e fa arrabbiare ... Secolo d'Italia

Elly Schlein nel mirino di Italo Bocchino nel corso della puntata di giovedì 23 marzo di Otto e mezzo, su La7. Il giornalista ed ex ...Nel trentatreesimo turno di Serie C girone B l'Alessandria Calcio giocherà in trasferta sul campo del Siena. Tra i Grigi assenti le due punte, Sylla e Cori.