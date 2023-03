Sarri guarda con interesse un giocatore del Napoli (Di giovedì 23 marzo 2023) Il Napoli in questa stagione sta dominando la classifica di Serie A conquistando successi in quasi tutti i campi in cui gioca. Proprio per questo gli occhi in Italia e in Europa sono puntati verso i calciatori azzurri in vista della prossima sessione di mercato. Sarà proprio a giugno, infatti, che potrebbero essere riviste alcune L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 23 marzo 2023) Ilin questa stagione sta dominando la classifica di Serie A conquistando successi in quasi tutti i campi in cui gioca. Proprio per questo gli occhi in Italia e in Europa sono puntati verso i calciatori azzurri in vista della prossima sessione di mercato. Sarà proprio a giugno, infatti, che potrebbero essere riviste alcune L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Lazio, #Sarri guarda a Napoli e sogna #Zielinski: Il tecnico preferisce i talenti italiani ma come nuovo Milinkovic… - Alex_Piace : RT @LeBombeDiVlad: ?? #Lazio, #Sarri guarda ancora a #Empoli Interesse per il centrocampista Jacopo #Fazzini L' #Indiscrezione ???? #LBDV #… - LeBombeDiVlad : ?? #Lazio, #Sarri guarda ancora a #Empoli Interesse per il centrocampista Jacopo #Fazzini L' #Indiscrezione ????… - sassipiedimonte : @GiacomoG_28 @Cianciu75 @SNavaTweet @leleadani Ma guarda che la narrativa #Conte #Sarri #Guardiola non è nata per c… - OlaSkengbakken : @LovesSymon guarda lo so come la pensi sull'Europa e l'uscita della Lazio dalla Conference quindi non parlo di te m… -