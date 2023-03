Reato universale Maternità surrogata | scontro sulla proposta di legge FdI

(Di giovedì 23 marzo 2023) L'esame vero e proprio inizierà soltanto la prossima settimana ma è giàditargata FdI che introduce la perseguibilità "" deldi. Una pratica vietata in Italia e punita con la reclusione fino da tre mesi a due anni e multe da 600 mila a un milione di euro. Il testo, composto da un solo articolo e abbinato a un'altradella Lega, è stato illustrato in commissione Giustizia della Camera dalla relatrice Carolina Varchi e va a modificare l'articolo 12 della40 del 2004, aggiungendo al paragrafo 6: "Le pene stabilite dal presente comma si applicano anche se il fatto è commesso all'estero". "Lanumero 40 del 2004 ...

LaVeritaWeb : In Commissione la proposta di Fdi. Pure Vladimir Luxuria ammette: «Sfruttare le donne è una pratica abominevole». - StefanoFeltri : Il reato "universale" di maternità surrogata è impossibile da applicare (chi l'avrebbe mai detto che quella di… - martinapennisi : Oggi in Commissione giustizia inizia la discussione della legge per rendere la gestazione per altri reato universal… - CeresaRaffaele: A via l'iter per rendere la maternità surrogata reato universale.... Dopo la marcia su Roma mirano a esportare l'omofob… - Utero in affitto 'reato universale' Ma sono compresi i parlamentari che lo affittano per qualche minuto dalle escort?

Sulla maternità surrogata comeil Parlamento inizia a muovere i primi passi. Tra le polemiche dentro e fuori i Palazzi. Non ne muove neanche uno e, come ha fatto capire per l'ennesima volta la ministra Eugenia ...Il Pd ha bocciato il provvedimento incardinato oggi in Commissione giustizia da Fratelli d'Italia, ovvero rendere la pratica 'un' . La miccia è scattata in questi giorni, quando il ...Parte in commissione anche l'esame per fare della gestazione per altri un "". Ne parliamo con Alessandra Moretti, europarlamentare Pd; Nicola Procaccini, eurodeputato FdI e co - ...

L'esame vero e proprio inizierà soltanto la prossima settimana ma è già scontro sulla proposta di legge targata FdI che introduce la perseguibilità "universale" del reato di maternità surrogata. Una ...Nei contenuti e per il significato simbolico sarebbe assolutamente congruo fare dell’utero in affitto un reato universale. Per la mercificazione e del corpo della madre e di quella del figlio: il ...