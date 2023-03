Pallanuoto femminile | Champions League 2023 | l’Orizzonte sfiderà il Sabadell in semifinale

(Di giovedì 23 marzo 2023) Il sorteggio per determinare gli accoppiamenti della Final Four della2022-diha stabilito che le spagnole del Matarò affronteranno le magiare del Dunaujvaros, mentre le spagnole del, che ospiteranno la manifestazione, sfideranno le etnee del. Queste saranno le semifinali del 31 marzo, mentre il 1° aprile si giocheranno le finali. Sorteggio ostico, dunque, per le siciliane., Serie A1: la SIS Roma chiuderà in testa la regular season FINAL FOURSemifinali, 31 marzo Assolim CN Mataro (ESP) – Dunaujvarosi VC (HUN) Ekipe Orizzonte ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgrRai : RT @TgrRaiFVG: ???????Nell’ultima giornata di ritorno del campionato di serie A1 la Pallanuoto Trieste femminile ha espugnato la piscina dell… - TgrRaiFVG : ???????Nell’ultima giornata di ritorno del campionato di serie A1 la Pallanuoto Trieste femminile ha espugnato la pis… - susydigennaro : RT @napolimagazine: Pallanuoto femminile, Serie A1: giovedì 23 marzo c'è Ekipe Orizzonte-Sis Roma - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Pallanuoto femminile, Serie A1: giovedì 23 marzo c'è Ekipe Orizzonte-Sis Roma - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Pallanuoto femminile, Serie A1: giovedì 23 marzo c'è Ekipe Orizzonte-Sis Roma -

... tale da diventare un riferimento nellacampana e nazionale', dice convinto Mulazzani. '... Abbiamo conquistato la promozione in serie A2, la serie B maschile, abbiamo vinto il ...Anche nella stagione 2023 - 2024 la Como Nuotogiocherà in serie A1 donne di. Risultato storico della formazione cittadina, che ha conquistato la salvezza. Decisiva la vittoria di oggi in trasferta in Sicilia contro il Brizz ...... tale da diventare un riferimento nellacampana e nazionale', dice convinto Mulazzani. '... Abbiamo conquistato la promozione in serie A2, la serie B maschile, abbiamo vinto il ...

Serie A1 donne di pallanuoto: salvezza per le "Rane Rosa" Espansione TV

La squadra femminile della Pallanuoto Trieste ha chiuso la stagione regolare del massimo campionato di A1 con una bella vittoria in trasferta contro la Rari Nantes Bologna, superata per 11-7. Le ...Numerose le atlete o ex che hanno incantato la platea con la loro grazia, avvenenza e con il racconto delle loro esperienze.