Le risorse idriche e i progetti sul Mediterraneo L’intervento del ministro Pichetto all’Onu

Quando – quasi mezzo secolo fa – i nostri Paesi si riunirono a Mar del Plata, erano ancora forti gli echi della siccità che aveva colpito l'Africa e messo il mondo di fronte all'enormità di una vera e propria piaga dei nostri tempi. Molto è cambiato in termini di conoscenze, strumenti e strategie. Eppure è evidente che non abbiamo fatto abbastanza per combattere quella che, ancora oggi, resta una delle più gravi emergenze planetarie. Nessuno può sentirsi estraneo a questa tragedia, non solo per solidarietà verso altri popoli, ma anche per gli effetti diretti che i nostri Paesi subiscono. In Italia sono sempre più ricorrenti i periodi di siccità, come accade nel più ampio contesto Mediterraneo, che secondo il Panel Intergovernativo sui cambiamenti climatici è una delle aree più a rischio. Lo stesso panel nel suo sesto rapporto conferma l'urgenza di mantenere l'aumento ...

