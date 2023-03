Uomini e Donne, registrazione 18 marzo: rimandata la scelta per Lavinia (Di martedì 21 marzo 2023) Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 18 marzo. Il trono di Lavinia continua: ancora nessuna scelta. Arrivano le ultime anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne del 18 marzo. Salutati Federico Nicotera e Carola, l’unica persona rimasta della prima tornata di tronisti è Lavinia Mauro. I fan sono in spasmodica attesa della scelta della ragazza, scelta che Leggi su 2anews (Di martedì 21 marzo 2023), anticipazioni18. Il trono dicontinua: ancora nessuna. Arrivano le ultime anticipazioni delladidel 18. Salutati Federico Nicotera e Carola, l’unica persona rimasta della prima tornata di tronisti èMauro. I fan sono in spasmodica attesa delladella ragazza,che

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Simone #Pillon: 'Se si dice che due donne o due uomini fanno una famiglia, allora perché non tre o quattro? In Olan… - mentecritica : Bambini costretti ad assistere allo stupro dei loro cari o a rimanere in un seminterrato per giorni insieme ai loro… - SimonaMalpezzi : Migliaia di donne e uomini in piazza a Milano contro chi vuole negare i diritti delle bambine e dei bambini. Colmia… - BdeligioBruno : RT @ravel80262268: L'Ucraina rimane una delle fonti più note di traffico di esseri umani in Europa. Dal 1991, più di 160.000 uomini, donne… - Gvandercoelen : RT @towerfelix: Ma qualcuno se accorto che non esitono praticamente uomini #trans che competono in gare di alto livello agonistico contro u… -