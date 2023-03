Rissa durante Inter-Juventus, due turni di stop per D’Ambrosio e uno per Paredes (Di martedì 21 marzo 2023) Il Giudice Sportivo ha deciso le punizioni per i calciatori della Juventus e dell’Inter che sono rimasti implicati nella Rissa in campo durante il derby d’Italia di domenica sera. Due giornate di squalifica per D’Ambrosio e un turno di stop per Paredes. D’Ambrosio, dell’Inter, ha ricevuto anche un’ammenda di 5mila euro “per comportamento non regolamentare in campo; per condotta gravemente anti-sportiva: per essersi, al termine della gara, avvicinato ad un calciatore avversario, reagendo alle provocazioni del medesimo, stringendogli per pochi istanti la parte posteriore del collo, reiterando l’atteggiamento aggressivo dopo il tentativo da parte dell’Arbitro di separarli, trattenuto a fatica dai compagni e dai componenti della propria ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 21 marzo 2023) Il Giudice Sportivo ha deciso le punizioni per i calciatori dellae dell’che sono rimasti implicati nellain campoil derby d’Italia di domenica sera. Due giornate di squalifica pere un turno diper, dell’, ha ricevuto anche un’ammenda di 5mila euro “per comportamento non regolamentare in campo; per condotta gravemente anti-sportiva: per essersi, al termine della gara, avvicinato ad un calciatore avversario, reagendo alle provocazioni del medesimo, stringendogli per pochi istanti la parte posteriore del collo, reiterando l’atteggiamento aggressivo dopo il tentativo da parte dell’Arbitro di separarli, trattenuto a fatica dai compagni e dai componenti della propria ...

