Amici 22, forti tensioni tra Aaron e Wax per 'colpa' di guanto di sfida: "Se non ti metti in gioco è perché hai paura di perdere"

Wax e Aaron sono due allievi di punta dell'edizione attuale di Amici di Maria De Filippi. Uno l'opposto dell'altro, ma indubbiamente, ad accomunarli un grande talento nel canto. I due hanno convissuto in questi mesi in maniera abbastanza pacifica, esclusa qualche incomprensione che li ha portati spesse volte a confrontarsi. Nonostante tutto però, l'uno ha sempre ammesso il potenziale dell'altro nel rispetto più assoluto. Con il serale però, come è noto, gli allievi, che durante l'anno hanno instaurato buoni rapporti, si sono trovati a sfidarsi in maniera anche abbastanza colorita. Complici senza dubbio i rispettivi professori che non pensano due volte a tirare fuori i difetti dell'avversario mettendoci così il carico da novanta. Aaron infatti si è trovato perfettamente in sintonia con il suo coach, Rudy Zerbi – che ...

