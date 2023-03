Taranto: falò abusivo per San Giuseppe, esplosione. Diciotto feriti, coinvolti bambini. Neonato in gravi condizioni Tamburi, anche una sparatoria. Paolo VI: dopo il falò i bòtti, alcuni petardi colpiscono persone (Di domenica 19 marzo 2023) Il falò è stato prepararto mettendo legna ed altri materiali a mo’ di piramide. È stato acceso ma è esploso. Taranto, via Deledda, quartiere Tamburi. Diciotto feriti, fonte soccorritori. Un operato d’urgenza per grave danno ad un orecchio, due trasferiti al centro grandi ustionati dell’ospedale “Perrino” di Brindisi, alcuni ricoverati fra codice rosso e codice giallo, gli altri sono autonomamente andati al pronto soccorso. Tra i feriti è ritenuto in gravi condizioni un Neonato che era in carrozzina, da stabilire se fortuitamente in zona perché magari a passeggio o se portato a vedere il falò di San Giuseppe. ... Leggi su noinotizie (Di domenica 19 marzo 2023) Ilè stato prepararto mettendo legna ed altri materiali a mo’ di piramide. È stato acceso ma è esploso., via Deledda, quartiere, fonte soccorritori. Un operato d’urgenza per grave danno ad un orecchio, due trasal centro grandi ustionati dell’ospedale “Perrino” di Brindisi,ricoverati fra codice rosso e codice giallo, gli altri sono autonomamente andati al pronto soccorso. Tra iè ritenuto inunche era in carrozzina, da stabilire se fortuitamente in zona perché magari a passeggio o se portato a vedere ildi San. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... serenel14278447 : Esplode un falò a Tarantoci sono feriti, anche bambini - CrisChiqui03 : Lo schifo a vedere i video del falò hai Tamburi,ma verginale santo dio #Taranto #tamburi #Puglia #festadelpapa #sangiuseppe - occhio_notizie : Esplosione durante l'accensione di un falò abusivo in occasione del giorno di San Giuseppe a #Taranto: diversi i fe… - fabiobellentani : RT @RaiNews: Uno dei video che circolano in rete dell'esplosione del Falò a Taranto, Questi roghi sono una usanza tradizionale ma abusiva p… - PizzutiloRita : RT @Agenzia_Ansa: Una forte esplosione si è verificata durante l'accensione di un falò organizzato abusivamente per strada in occasione del… -

