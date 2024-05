La mia sinistra è tutta un' altra cosa L' ex ministra Pd si dissocia dagli insulti a Meloni

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 3 maggio 2024) «Bisogna contrastare le idee, affermando le proprie proposte e opinioni, ma mai attaccare un essere umano in quanto donna, sia essa una premier, una parlamentare, una politica o una sindaca. Pur non condividendo nulla delle politiche di Giorgia, del suo modo di comunicare, questo non può mai diventare una ragione perché qualcuno la offenda o la denigri da un punto di vista personale. Il rapper di Foggia non ha nulla a che fare né con ladi ieri, né con quella odierna». A dirlo l'ex ministro all'Istruzione e dirigente nazionale del Pd Valeria Fedeli.Come giudica il linguaggio di Gennarone, che davanti a tremila persone, definisce la premier una bo..a? «Sono sempre per la condanna di un linguaggio che offende, denigra e umilia, così come sono contro quello che succede troppo spesso alle donne che stanno in politica, compresa la premier». ...