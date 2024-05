L’illusione ottica rivela la regola chiave del cervello che governa la coscienza

Leggi tutta la notizia su newsnosh

Le Illusioni Ottiche: Strumenti per Svelare il Funzionamento delLe illusioni ottiche sono vere e proprie sfide per il nostro, portandolo a interpretare le immagini in modi diversi da come realmente appaiono. Recentemente, gli scienziati hanno utilizzato un'illusioneper acquisire nuove conoscenze sul processo di elaborazione visiva neldei topi. Il Potere del: La Diffusione del Colore al Neon Un esempio affascinante èdi diffusione del colore al neon, che inganna ilfacendogli percepire linee di diversi colori su uno sfondo solido come parte di una forma unica, come un cerchio. Inoltre, questo fenomeno