(Di venerdì 3 maggio 2024) È inla quota mercato delleelettriche in Italia. Il nuovo responso negativo riguarda lo scorso aprile: ne sono state vendute 3.173 (-20,5% sullo stesso mese del 2023), con una penetrazione precipitata al 2,3% dal 3,2% di un anno fa.

Brutto infortunio domestico per l’artista Gatto Panceri , 62 anni. Il cantautore brianzolo, che abita a Barzanò, si è alzato di notte, ha infilato male una ciabatta, è inciampato e cadendo ha picchiato la testa contro uno spigolo spaccandosi la fronte. Lo ha raccontato sui suoi canali social. "Vi do ... Continua a leggere>>

Tempo di lettura: < 1 minutoUn Uomo di origina africana tra i 35 e i 45 anni è morto la notte scorsa all’ospedale del Mare di Napoli. L’ Uomo , al momento non identificato, era arrivato verso le 18 di ieri in codice rosso per “trauma cranico isolato ed otorragia”. La vittima è deceduta per ... Continua a leggere>>

Avellino , incidente stradale sulla statale 691, la Fondo Valle Sele: nei pressi di Calabritto un tir è precipita to da un viadotto Continua a leggere>>

auto elettrica in caduta libera: vendite giù del 20% - È in caduta libera la quota mercato delle auto elettriche in Italia. Il nuovo responso negativo riguarda lo scorso aprile: ne sono state vendute 3.173 (-20,5% sullo stesso mese del 2023), con una ... Continua a leggere>>

Maltempo: albero cade su tre auto in sosta a Genova - La pioggia delle ultime ore caduta incessante su Genova ha causato diversi danni e allagamenti. In corso Montegrappa un albero si è abbattuto all'altezza del tornante di via Asiago danneggiando tre ... Continua a leggere>>

La strada si sgretola sotto le auto che volano giù: 36 i morti, 30 i feriti, 23 i veicoli coinvolti - Le squadre di soccorso hanno diviso l'area in 10 zone e l'hanno battuta con cani e dispositivi di rilevamento della vita. Sono entrate in azione a supporto delle operazioni di salvataggio anche escava ... Continua a leggere>>