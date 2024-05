Salvini-Vannacci - falce e bavaglio | l' assalto antagonista per chiudergli la bocca

(Di venerdì 3 maggio 2024) La democrazia, per la sinistra italiana, assomiglia agli addobbi di Natale, quelli che emettono luci intermittenti. Decorazioni che un attimo sono accese e l'attimo dopo spente. Persino la libertà di parola, per i saccenti di professione, va dosata con attenzione e concessa solo a chi loro ritengono meritevoli di tale privilegio. Ovviamente, banale sottolinearlo, chi la pensa in maniera diversa dal partito delle tasse, dai radical chic no border e dagli amici di Hamas deve essere boicottato. Senza se e senza ma. L'ultimo esempio di un'interminabile lista di ostracismi in salsa dem è quello riservato al generale Roberto, candidato della Lega alle Europee. Matteoha individuato nel militare il suo cavallo vincente. E così, una semplice presentazione di un libro si è trasformata, per l'ennesima volta, in una cavalleria rusticana. A Cremona ...

