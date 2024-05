La Russia ha usato armi vietate

La rivelazione è del Dipartimento di Stato americano: "La Russia ha usato un' arma chimica contro le forze ucraine". La Russia avrebbe " usato la cloropicrina contro le forze ucraine, in violazione della Convenzione sulle armi chimiche". La Russia , ha aggiunto il Dipartimento in un comunicato, ... Continua a leggere>>

La cloropicrina è stata talvolta usata come Arma chimica in guerra per i suoi effetti sulle vie respiratorie, ma viene utilizzata anche in agricoltura o nell'industria chimica. Vediamo che cos'è, cosa fa e perché se ne parla in merito al conflitto ruso-ucraino. Arma chimica cloropicrina, cos'è,