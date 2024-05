Si chiama acido kojic o cogico e illumina la pelle e contrasta le sue macchie

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 3 maggio 2024) L’iperpigmentazione è uno dei problemi principali della, in particolar modo per quelle mature. Lecutanee, infatti, possono invecchiare qualsiasi incarnato. Causate dal sole o dagli ormoni, si combattono attraverso un’esfoliazione attenta. Gli acidi da utilizzare sono tantissimi, da quello glicolico al retinolo, fino a ingredienti più delicati come l’lattico o l’. Derivato dai funghi o dalla fermentazione del riso, si tratta di un valido alleato per lae l’iperpigmentazione poiché capace di bloccare l’azione della tirosinasi, un enzima coinvolto nella produzione di melanina in eccesso. Gli effetti sono schiarenti e ...