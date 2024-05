Satriano - il Valencia si fa avanti! L’Inter fissa il prezzo del cartellino – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 3 maggio 2024)con i suoi gol sta contribuendo alla straordinaria stagione del Brest, attualmente terzo in classifica in Ligue 1. Anche l’edizione odierna del Corriere dello Sport conferma quanto riportato nella giornata di ieri riguardoesse del, aggiungendo un dato in più che riguarda ildelper. PIACE IN SPAGNA – Il Brest, attualmente terzo in classifica in Ligue 1, il prossimo anno potrebbe clamorosamente giocare in Champions League. Si tratterebbe di un’impresa. Alla quale avrebbe dato un contributo pure Martin, autore di 6 gol, ma destinato a tornare aldopo una stagione in prestito in secco. Le sue prestazioni hanno attiratoesse del, che ...