Guerra in Cisgiordania - la diretta Guterres | Imploro Israele e Hamas per l’accordo Proteste negli Us - Biden | Basta violenze

Roma, 3 maggio 2024 – Nuovo appello del segretario generale delle Nazioni Unite, Antònio Guterres : "Imploro il governo israeliano e i leader di Hamas di raggiungere un accordo. Senza, temo che la Guerra peggiorerà in modo esponenziale". Centinaia di arresti nei campus americani, dove dilaga la

L'attacco sferrato dall'Iran nei confronti di Israele ha provocato danni non troppo gravi agli edifici del Paese. Sono poche decine le persone rimaste ferite, per lo più a causa del panico scatenato dalla fuga dalle grandi città in direzione dei rifugi. L'offensiva sarebbe durata circa cinque ore