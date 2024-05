Giornata mondiale della libertà di stampa | tra diritto all’informazione e controllo dei Social Media

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 3 maggio 2024) Il 3 maggio si celebra in tutto il mondo ladi, istituita nel 1993 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Questanon è solo un momento per ricordare il valore fondamentaledi parola, come sancito dall’articolo 19Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, ma anche per celebrare la Dichiarazione di Windhoek, un manifesto per lalibera e il pluralismo dell’informazione, redatto da giornalisti africani nel 1991 a Windhoek, Namibia. “Ogni individuo haalladi opinione e di espressione incluso ildi non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e ...