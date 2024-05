Israele annuncia morte ostaggio Dror Or

(Di venerdì 3 maggio 2024) 8.00 L'israelianoOr,catturato da Hamas il 7 ottobre è stato dichiarato morto. Lono le autorità israeliane e i familiari. Si tratta diOr, 49 anni,che viveva nel Kibbutz Be'eri,uno dei più colpiti dall'attacco di Hamas del 7 ottobre in cui fu uccisa la moglie Yonat. I miliziani di Hamas rapirono anche due dei tre figli di 17 e 13 anni, che furono poi rilasciati con l'accordo di tregua di fine novembre scorso."E' stato confermato cheOr è stato ucciso", afferma il governo israeliano.

