“Kate Middleton operati da medici del Gemelli di Roma” - ma il Policlinico non conferma

ACEA conferma il suo impegno nella sostenibilità - Più del 58% dei fornitori delle principali società del gruppo Acea ha già un rating di sostenibilità. L’obiettivo: il 75% entro il 2025 ... Continua a leggere>>

SES AI presenta i risultati riguardanti gli utili per il primo trimestre 2024; conferma le previsioni per il 2024 - SES AI Corporation (“SES AI”) (NYSE: SES), una delle principali aziende di livello internazionale nello sviluppo e produzione di batterie al litio metallico altamente performanti, oggi ha ... Continua a leggere>>

Nocera Inferiore, gli spara dopo una lite: 31enne resta in carcere - Per il giudice, tuttavia, la sua versione non è credibile. Anzi, l’impianto probatorio allo stato conferma i gravi indizi per accuse quali tentato omicidio e porto di oggetti atti ad offendere. Le ... Continua a leggere>>